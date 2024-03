Stand: 22.03.2024 10:21 Uhr Schwarzarbeit auf Baustellen: Schwerpunktprüfung auch in Hamburg

Der Zoll hat bereits am Mittwoch zwei Großbaustellen in Hamburg wegen Schwarzarbeit kontrolliert - eine im Westen, die andere im Hafengebiet. In mehr als 60 Fällen haben die Beamtinnen und Beamten den Verdacht, dass Arbeitskräfte entweder zu wenig oder gar kein Geld bekommen haben für ihre Arbeit. In weiteren acht Fällen wurden ausländische Bauarbeiter nach Angaben des Zolls möglicherweise illegal beschäftigt.

