Schwarzarbeit-Razzien bei Friseur- und Kosmetiksalons

In Hamburg hat der Zoll in der vergangenen Woche eine Razzia in Barbershops, Friseur- und Kosmetiksalons durchgeführt. Dabei ging es um Schwarzarbeit. Wie das Hauptzollamt am Montag mitteilte, standen die Bezirke Mitte, Wandsbek und Eimsbüttel im Fokus. Schon bei den Durchsuchungen seien zehn Ermittlungsverfahren gegen Arbeitnehmer und Arbeitgeber eingeleitet worden - hauptsächlich wegen des Verdachts illegaler Aufenthalte oder unerlaubter Erwerbstätigkeit von Ausländern. Auch Verstöße gegen den Mindestlohn wurden festgestellt.

