Stand: 09.12.2022 15:58 Uhr Schwanenvater ist jetzt mit Elektrobooten unterwegs

Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß und sein Team haben für Fahrten auf der Alster zwei Boote umgerüstet. Die Elektroboote verfügen über jeweils zwei Batterien, die an Land in Eppendorf geladen werden, wie das Bezirksamt Hamburg-Nord am Freitag mitteilte. "Das für Hamburg so symbolträchtige Schwanenwesen ist ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Mobilitätswende auf der Alster voranzutreiben", sagte Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz (Grüne).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.12.2022 | 17:00 Uhr