Stand: 24.10.2024 13:06 Uhr Schwan sorgt für Polizei- und Feuerwehreinsatz in Hamburg

Ungewöhnlicher für Polizei und Feuerwehr am Ferdinandstor in der Hamburger Innenstadt: Dort hatte sich am Mittwoch ein Schwan aufgehalten, genauer gesagt im Gleisbereich auf der Eisenbahnbrücke. Bundespolizei, Feuerwehr und Hamburgs Schwanenvater rückten an und brachten das Tier in Sicherheit.

