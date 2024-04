Schwäne sind zurück auf der Hamburger Alster

Stand: 09.04.2024 13:44 Uhr

Wie jedes Jahr im Frühjahr dürfen die Hamburger Alsterschwäne ihr Winterquartier verlassen. Am Dienstagvormittag hat Schwanenvater Olaf Nieß die Tiere am Eppendorfer Mühlenteich in die Freiheit entlassen.