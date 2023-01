Stand: 12.01.2023 16:36 Uhr Schutz vor Vogelgrippe: Alsterschwäne jetzt in Zelten

Zum Schutz vor der Vogelgrippe leben die Hamburger Alsterschwäne jetzt vorerst in Zelten. Das hat Schwanenvater Olaf Nieß am Donnerstag mitgeteilt. Er und sein Team hatten in den vergangenen Tagen eine rund 600 Quadratmeter große Zeltstadt am Eppendorfer Mühlenteich aufgebaut. Der Teich ist das Winterquartier der Schwäne. Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt.

