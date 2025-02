Schusswechsel mit Polizisten in Hamburg - Tatverdächtiger festgenommen Stand: 09.02.2025 06:05 Uhr Im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek sind am Samstagabend Schüsse gefallen. Offenbar wurde zunächst ein Zivilfahnder beschossen, dann feuerte der Polizist. Verletzt wurde niemand.

Um kurz vor 20 Uhr erregte laut Polizei eine größere Gruppe am S-Bahnhof Neugraben die Aufmerksamkeit von Zivilfahndern. Offenbar gab es eine lautstarke Auseinandersetzung. Als sich die Zivilpolizisten der Gruppe näherten, flüchteten die Beteiligten. Dann wurde aus der Gruppe heraus plötzlich ein Schuss auf die Polizisten abgefeuert. Einer der Zivilfahnder zog seine Pistole und feuerte zurück. Die Beamten blieben bei dem Vorfall unverletzt - der Angreifer flüchtete.

Tatverdächtiger nach Großfahndung festgenommen

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Mit einem Spürhund suchte die Polizei die Umgebung ab. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Wenige hundert Meter vom Tatort entfernt, in der Nähe der S-Bahn-Station Neuwiedenthal, nahmen Spezialkräfte einen Tatverdächtigen fest. Er wurde mit Papiertüten an den Händen abgeführt. So sollten mögliche Schmauchspuren gesichert werden. Nach einem zweiten Mann wird noch gesucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.02.2025 | 08:00 Uhr