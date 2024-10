Stand: 17.10.2024 07:10 Uhr Schussverletzung nach Streit auf dem Steindamm

Auf dem Steindamm am Hamburger Hauptbahnhof hat ein Mann bei einem Streit am Mittwochabend um sich geschossen. Er traf seinen Kontrahenten an der Hand und konnte unerkannt flüchten. Der Verletzte wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.

