Stand: 21.08.2023 21:28 Uhr Schuss auf parkendes Auto in Niendorf

In Niendorf ist am Montagabend auf den Kotflügel eines parkenden Autos geschossen worden. Gegen 19 Uhr war ein Notruf aus dem König-Heinrich-Weg bei der Polizei eingegangen. Ein Verdächtiger soll am Tatort angetroffen worden sein. Nach Informationen vom "Hamburger Abendblatt" wurden zwei Menschen festgenommen.

