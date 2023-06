Schuss auf Schießbuden-Betreiber: Dom-Besucher verurteilt Stand: 27.06.2023 17:12 Uhr Er hatte sich auf dem Sommerdom mit einem Schausteller angelegt - und dann mit einem Luftgewehr auf ihn geschossen: Dafür ist ein 43-Jähriger am Dienstag vom Hamburger Amtsgericht zu fast 2.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Der Angeklagte hatte an einem Augustabend im vergangenen Jahr am Schießstand "Jagdrevier" für ein paar Schüsse gezahlt und das Luftgewehr angelegt. Als er daneben schoss, wurde er sauer: "Ich werde hier übers Ohr gehauen," rief er lautstark in die Menge und beschwerte sich, dass das Gewehr manipuliert sei.

"Ich wollte das Gewehr nicht hergeben"

Der Inhaber versuchte, dem Mann das Gewehr abzunehmen - doch der 43-Jährige widersetzte sich. Als beide daran zerrten, löste sich ein Schuss: Der Schausteller wurde an der Brust getroffen und leicht verletzt. Vor Gericht stand nun die Frage, ob der Angeklagte absichtlich geschossen hatte oder ob es im Gerangel passiert ist. Der 43-Jährige sagte: "Ich wollte das Gewehr nicht hergeben, ich hatte noch für ein paar Schüsse bezahlt. Da ist es einfach passiert."

Letztlich verurteilte die Richterin ihn auch nur wegen fahrlässiger Körperverletzung. Aber sie gab ihm mit: In der Öffentlichkeit mit vielen Menschen um ein Gewehr zu rangeln, sei gefährlich - auch wenn es nur ein Luftgewehr ist.

