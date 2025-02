Stand: 05.02.2025 19:51 Uhr Schulstatistik: Zahl der Schüler in Hamburg steigt weiter

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Hamburg steigt weiter, wenn auch leicht abgeschwächt. Das geht aus der Schulstatistik hervor, die Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) am Dienstag vorgestellt hat. Insgesamt besuchen aktuell etwa 221.000 Kinder und Jugendliche allgemeinbildende Schulen - etwa 3.000 mehr als im Vorjahr. Im laufenden Schuljahr wurden mehr als 19.000 Kinder eingeschult. Im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren gehen die Anmeldungen an den Grundschulen aber leicht zurück

