Stand: 06.08.2019 15:59 Uhr

Schulstart: Zahl der Grundschüler steigt

Am Donnerstag beginnt in Hamburg das neue Schuljahr. Zum ersten Mal seit den 70er Jahren werden an den Schulen der Stadt wieder über 200.000 Schüler erwartet. Besonders die Zahl der Grundschüler ist gestiegen, um über fünf Prozent.

Mehr Schüler, mehr Lehrer

Mehr Schüler heißt: Es werden auch mehr Lehrer gebraucht. In diesem Jahr über 180. Weitere 150 Lehrer-Stellen sind an den Schulen zum Beispiel für die Verbesserung der Inklusion und des Ganztagesangebotes geschaffen worden. Der Gesamt-Bedarf ist allerdings wegen der Fluktuation noch viel höher. Insgesamt sind für das Schuljahr bereits über 850 neue Lehrer eingestellt worden.

Mehr Schüler in Hamburg NDR 90,3 - 06.08.2019 16:00 Uhr Autor/in: Reinig, Frauke Das neue Schuljahr beginnt am Donnerstag. Erstmals seit den 70er Jahren ist die Zahl der Schüler wieder gestiegen, bei den Grundschülern gar um fünf Prozent, berichtet Frauke Reinig.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zuwachs bei den Stadtteilschulen

Die Stadtteilschulen verzeichnen in diesem Jahr wieder einen deutlichen Schülerzuwachs und haben die Gymnasien erstmals fast eingeholt. Ein Erfolgsmodell ist laut Schulbehörde auch das Ganztagsangebot. An den Grundschulen nutzen das so viele Kinder wie nie zuvor, nämlich fast 85 Prozent.

Schulbau bleibt Mammutaufgabe

Eine Mammutaufgabe bleibt angesichts weiterhin wachsender Schülerzahlen der Schulbau. 900 Millionen Euro fließen in diesem und im nächsten Jahr in den Ausbau, die Erweiterung und den Neubau der Schulen. Viele geplante Projekte sind in den Quartieren allerdings umstritten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.08.2019 | 16:00 Uhr