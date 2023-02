Stand: 06.02.2023 14:06 Uhr Schulsenator begrüßt Lehrer-Nachwuchs

430 Nachwuchs-Lehrkräfte starten in diesen Tagen in Hamburg in die zweite Phase der Lehrerausbildung. Am Montag wurden sie im Rathaus von Schulsenator Ties Rabe (SPD) begrüßt. Vor den Referendarinnen und Referendaren wies er darauf hin, dass es Hamburg gelinge, eine hohe Zahl von Ausbildungsplätzen zu besetzen - trotz des bundesweiten Lehrkräftemangels. Das liege an der Attraktivität der Stadt und dem guten Ruf der Hamburger Schulen.

