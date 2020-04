Stand: 27.04.2020 17:34 Uhr - NDR 90,3

Schulpolitik im Fokus der Hamburger Koalitionsgespräche

In Hamburg sind SPD und Grüne heute zur zweiten Runde der Koalitionsverhandlungen zusammengekommen. Bei den Gesprächen - die aus Infektionsschutzgründen im Großen Festsaal des Rathauses stattfinden - soll es um die Schulpolitik gehen.

Im Anschluss an die Verhandlungen können Sie hier die Statements von SPD und Grünen live im Videostream verfolgen. Diese waren bereits für 17 Uhr angekündigt, es kommt jedoch zu Verzögerungen.

Gleich live: Statement zu Koalitionsverhandlungen NDR 90,3 Hamburgs SPD und Grüne haben sich erneut zu Koalitionsverhandlungen getroffen. Im Anschluss geben beide Parteien ein Statement dazu ab. Verfolgen Sie dies im Videolivestream.

Erschwerte Rahmenbedingungen

In der ersten Runde in der vergangenen Woche stand die Finanzpolitik im Mittelpunkt. Es ging um die finanziellen Rahmenbedingungen für die nächste Regierungszeit. Im Anschluss hatten beide Seiten von einer angenehmen Gesprächsatmosphäre berichtet. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte, die Corona-Pandemie habe die wirtschaftlichen Voraussetzungen stark verändert. Die "tiefgreifende Wirtschaftskrise" werde sich bis in die nächsten Jahre auswirken. Auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) betonte die erheblich veränderten Rahmenbedingungen. Es habe bei der Einschätzung der Lage große Einigkeit gegeben.

Nach der Bürgerschaftswahl am 23. Februar war der Beginn der Koalitionsverhandlungen wegen der Corona-Krise zweimal verschoben worden.

Koalition seit 2015

SPD und Grüne koalieren bereits seit 2015 miteinander. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar wurde die SPD mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft, die Grünen holten 24,2 Prozent der Stimmen - etwa doppelt soviel wie fünf Jahre zuvor.

Die Verhandlungskommission der SPD umfasst acht feste Mitglieder, darunter Parteichefin Melanie Leonhard und Bürgermeister Tschentscher. Die Grünen gingen mit zehn Politikerinnen und Politiker in die Gespräche, darunter die Parteivorsitzende Anna Gallina und die Zweite Bürgermeisterin Fegebank.

Verhandlungen sollen Ende Juni abgeschlossen sein

Insgesamt wollen SPD und Grüne die Gespräche möglichst bis zur Beginn der parlamentarischen Sommerpause abschließen. Die letzte Bürgerschaftssitzung vor der Sommerpause ist am 24. Juni geplant. Der Hamburger Senat ist derzeit nur noch geschäftsführend im Amt.

