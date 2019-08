Stand: 13.08.2019 13:22 Uhr

Schulfrieden verlängert: G8-Abitur bleibt

In Hamburg soll der seit 2010 geltende sogenannte Schulfrieden um fünf Jahre verlängert werden. Die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU und FDP haben sich auf eine entsprechende Rahmenvereinbarung verständigt, die Dienstag im Rathaus vorgestellt wurde. Demnach soll an der in Hamburg bestehenden Schulstruktur aus Grundschule, Stadtteilschule und Gymnasium bis 2025 nichts verändert und auch am Abitur nach acht Jahren an den Gymnasien (G8) festgehalten werden - unabhängig davon, wer künftig die Regierung stellt.

Rabe: "Unaufgeregte Schulpolitik" wird fortgesetzt

Zugleich wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität sowie eine Entlastung und gleiche Besoldung der verbeamteten Lehrer an allen Schulformen vereinbart. Schulsenator Ties Rabe (SPD) begrüßte die Einigung, die es ermögliche, eine "vernünftige und unaufgeregte Schulpolitik" in Hamburg fortzusetzen. Der neue Schulfrieden bringe Sicherheit für die Stadtteilschulen, sichere G8 an Gymnasien, bedeute mehr Lehrer, kleinere Klassen und eine gleiche Bezahlung aller Lehrer - egal in welcher Schulform.

Nach Ansicht der Regierungsparteien SPD und Grüne ist die Einigung ein gutes Signal für mehr Qualität und Kontinuität. Die FDP bedankte sich ausdrücklich für das Entgegenkommen der Regierung, viele liberale Forderungen nach besserer Bildung seien erfüllt. Die CDU, am Dienstag vertreten von ihrem Spitzenkandidaten Marcus Weinberg, will die Entscheidung ihres Parteitags abwarten. Weinberg geht aber davon aus, dass die CDU ihm in dieser bildungspolitisch entscheidenden Frage folgt.

