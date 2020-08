Stand: 12.08.2020 06:01 Uhr - NDR 90,3

Schulbeginn: Kein Ausbruch, aber viele Verdachtsfälle

An 22 Schulen in Hamburg fehlen Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte, weil sie mit dem Coronavirus infiziert sind. Dazu gibt es eine Reihe von Corona-Verdachtsfällen, deren genaue Zahl jedoch keiner kennt. Die Lage ist deshalb so unübersichtlich, weil die Zahl der Verdachtsfälle nicht zentral erfasst wird. Gemeldet werden der Schulbehörde nur die bestätigten Infektionen - aktuell 21 infizierte Schülerinnen und Schüler und drei infizierte Schulbeschäftigte.

Kein Corona-Ausbruch an einer Schule

Die gute Nachricht dabei ist: Bisher gibt es keinen Corona-Ausbruch an einer Schule, wie der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, im Gespräch mit NDR 90,3 am Dienstag sagte. Solche Hotspots zu vermeiden, ist die Aufgabe der Gesundheitsämter der sieben Hamburger Bezirke. Sie allein haben das Sagen und entscheiden im Falle des Falles auch, ob Klassen oder ganze Klassenstufen in Quarantäne geschickt werden müssen.

Offenbar keine Ansteckungsherde

War zum Beispiel ein möglicherweise infiziertes Kind nach den Ferien schon in der Schule, wird das Amt aktiv. Dann gehen die "Medizindetektive auf Schnüffeljagd" - so drückt es Behördensprecher Helfrich aus. Aktuell ohne Spur - es hat offenbar bisher keine Ansteckungsherde in Hamburger Schulen gegeben.

Nur eine 4. Klasse bleibt zu Hause

Nach Angaben der Schulbehörde bleibt lediglich eine 4. Klasse der Grundschule Rönnkamp in Schnelsen wegen eines bestätigt infizierten Kindes vorerst zu Hause. An der Schule Ahrensburger Weg in Volksdorf sei eine Lehrkraft infiziert, weshalb Kontakt-Lehrkräfte umfangreich getestet und aktuell nicht in der Schule eingesetzt würden.

