Schüsse mit Schreckschusswaffe in Billstedt: Schütze schuldig Stand: 10.10.2022 15:43 Uhr Das war ein Schock für die Gäste einer Billstedter Kneipe im Juni: Ein Mann schoss mehrfach mit einer Schreckschusspistole auf den Kopf eines Gastes. Am Montag verurteilte das Amtsgericht St. Georg den Schützen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und elf Monaten.

Mehrere Gäste saßen entspannt beim Feierabendbier zusammen, als der Angeklagte mit der Pistole in der Hand in die Kneipe kam. Der 34-Jährige, im Gesicht voll tätowiert, eilte zielstrebig auf einen Gast zu, drückte ihm die Waffe an die Schläfe und drückte ab. Dann schoss er ihm noch fünf Mal in den Nacken. Der Anlass: er hatte sich über den Gast, einen flüchtigen Bekannten, geärgert, weil der ihm einen Fernseh-Receiver versprochen und dann doch nicht montiert hatte.

Opfer lebte nach Tat wochenlang in Angst

Eine rohe und brutale Tat wegen einer Nichtigkeit, so ordnete es der Amtsrichter am Montag ein. Da es eine Schreckschusspistole war, kam das Opfer mit einem Knalltrauma davon. Dennoch war der 51-Jährige sechseinhalb Wochen krankgeschrieben und durch das Erlebnis so voller Angst, dass er seine Wohnung wochenlang nur noch zum Einkaufen verließ. Ein Sachverständiger hatte im Prozess gesagt, dass auch ein Schuss aus einer Schreckschusspistole aus nächster Nähe tödlich enden kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.10.2022 | 17:00 Uhr