Stand: 16.01.2023 07:38 Uhr Schüsse mit Schreckschusspistole: SEK-Einsatz in Rahlstedt

Am Sonntagabend hat es in Hamburg-Rahlstedt einen SEK-Einsatz gegeben. Nachbarn hatten Schüsse gehört, die wahrscheinlich ein Mann von einem Balkon aus abfeuerte. Das Spezialeinsatzkommando fand in der Wohnung des 23-Jährigen eine Schreckschusspistole und nahm ihn erstmal fest. Der Mann wurde später aber wieder freigelassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.01.2023 | 08:00 Uhr