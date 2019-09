Stand: 06.09.2019 09:35 Uhr

Schüsse in Neuallermöhe: Mann in Lebensgefahr

In der Nacht zu Freitag sind in einem Wohngebiet in Hamburg-Neuallermöhe Schüsse gefallen. Anwohner entdeckten kurz darauf einen blutenden Mann in der Otto-Grot-Straße und alarmierten die Einsatzkräfte. Der 27-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Boberger Krankenhaus gebracht. Mehrere Täter seien vom Tatort am Walter-Rothenburg-Weg unweit vom Gymnasium Allermöhe geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher.

Schüsse in Neuallermöhe NDR 90,3 - 06.09.2019 08:00 Uhr In der Nacht zu Freitag sind in Neuallermöhe Schüsse gefallen. Ein Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest. Kai Salander berichtet.







Die Beamten nahmen bei einer Sofortfahndung drei Männer im Alter von 20, 22 und 23 Jahren fest. Auch ein Spezialeinsatzkommando war im Einsatz. Der Hintergrund der Schüsse ist noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

