Schüsse in Billstedter Kneipe: Mann vor Gericht Stand: 19.09.2022 16:21 Uhr Er soll im Juni in einer Billstedter Kneipe mehrfach mit einer Schreckschusspistole auf einen Bekannten geschossen haben: Seit Montag muss sich ein 34-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten.

Der Angeklagte soll mit einer Pistole in der Hand die Kneipe betreten haben und zielstrebig auf einen Gast zugegangen sein. Dann soll er diesem die Waffe an die Schläfe und Nacken gehalten und abgedrückt haben. Die anderen Gäste flohen in Panik.

Video zeigt die Schüsse vor Gericht

Das Video mit dieser Szene wurde am Montag im Amtsgericht St. Georg abgespielt. Der Angeklagte grinste leicht, als er sah, was die Überwachungskamera der Billstedter Kneipe aufgezeichnet hatte. Der 34-Jährige ist als Täter zu erkennen: Er ist im Gesicht flächendeckend tätowiert.

Nur leichte Verletzungen

Der Mann, auf den er geschossen haben soll, ist ein Bekannter. Mit ihm hatte der 34-Jährige seiner eigenen Aussage zufolge Streit. Das Opfer wurde nur leicht verletzt, weil es sich um eine Schreckschusspistole handelte. Ein medizinischer Sachverständiger sagte allerdings vor Gericht aus, dass auch der Schuss aus einer solchen Waffe aus nächster Nähe lebensgefährliche Verletzungen verursachen könne. Dem Angeklagten drohen bis zu vier Jahre Gefängnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.09.2022 | 17:00 Uhr