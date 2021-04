Schüsse in Billstedter Hochhaus - Mann schwer verletzt Stand: 22.04.2021 06:40 Uhr In einem Hochhaus in Billstedt ist am Mittwochabend ein Mann niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Großaufgebot der Polizei suchte nach dem Täter.

Feuerwehrleute fanden den Verwundeten im Treppenhaus eines Hochhauses im Jenkelweg. Aus einer Wunde am Bein blutete er zeitweise so stark, dass Lebensgefahr bestand. Der Mann war aber ansprechbar und konnte wenig später im Krankenhaus notoperiert werden.

Anwohnende kamen in Bus unter

Zeitgleich begann eine Großfahndung nach dem Schützen, an der auch der Polizeihubschrauber und Diensthunde beteiligt waren - jedoch ohne Erfolg. Am Tatort suchten Beamten nach Spuren und Projektilen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, so dass einige Anwohnende zeitweise nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Sie wurden vorübergehend in einem Hochbahn-Bus untergebracht.

Die Hintergründe der bewaffneten Auseinandersetzung sind noch unklar.

