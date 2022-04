Schüsse in Altona: Zwei Tote in Treppenhaus gefunden

Stand: 05.04.2022 14:43 Uhr

Großeinsatz für die Hamburger Polizei in Altona: In einem Haus nahe des Bahnhofs sind am Dienstagmorgen Schüsse gefallen. Die Polizei fand zwei leblose Personen.