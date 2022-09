Schüsse im Phoenix-Viertel: 55-Jähriger muss ins Gefängnis Stand: 02.09.2022 11:32 Uhr Im November hatte es im Harburger Phoenix-Viertel einen Großeinsatz der Polizei gegeben: Ein Mann hatte zwei andere niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Am Freitag verurteilte das Hamburger Landgericht den 55-Jährigen zu neun Jahren Gefängnis.

Die Schüsse waren am Nachmittag gefallen, mitten im Wohngebiet. Zwei Männer brachen blutend zusammen und der Schütze floh mit der Pistole in der Hand. Die Szene löste im Harburger Phoenix-Viertel Panik aus: Man wusste nicht, ob es sich eventuell um einen Amoklauf handelte. Die Polizei sperrte das Viertel ab, überall patrouillierten Beamte und Beamtinnen mit Maschinengewehren.

AUDIO: Schüsse im Phoenix-Viertel: Urteil gefallen (1 Min) Schüsse im Phoenix-Viertel: Urteil gefallen (1 Min)

Eines der beiden Opfer war Chef des Angeklagten

Vier Tage später wurde der Schütze verhaftet, und es kam raus: Der 55-Jährige hatte für einen der beiden Männer als Gerüstbauer gearbeitet, zuletzt aber keinen Lohn mehr bekommen. Er sei in finanzieller Not und verzweifelt gewesen, sagte der Vorsitzende Richter am Freitag.

In Rücken und Beine geschossen

Um an sein Geld zu kommen, bedrohte er seinen Chef: Er würde ihn wegen Schwarzarbeit und illegalem Glücksspiel anzeigen. Zu einem erneuten Gespräch an jenem Nachmittag brachte der Chef einen Freund mit, dann eskalierte die Situation. Der Angeklagte schoss dem einen Mann in den Rücken, dem anderen in die Beine. Beide überlebten nach einer Notoperation.

Bei seiner Verhaftung sei der Täter erleichtert gewesen, so der Richter. Er habe Angst vor Rache der Familien der beiden Angeschossenen gehabt.

