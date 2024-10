Stand: 26.10.2024 09:48 Uhr Schüsse im Harburger Phoenix-Viertel

Im Phoenix-Viertel in Harburg hat ein Unbekannter in der Nacht zu Sonnabend vor einer Bar offenbar mehrfach in die Luft geschossen. Verletzt wurde niemand. Anschließend flüchtete der Unbekannte laut Polizei in einem Auto, eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg. Später fanden die Beamten und Beamtinnen mehrere Patronenhülsen einer Schreckschusspistole.

