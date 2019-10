Stand: 02.10.2019 11:54 Uhr

Schüsse auf Rockerboss: Schütze offenbar gefasst

Einer der spektakulärsten Hamburger Kriminalfälle der vergangenen Jahre steht offenbar vor der Aufklärung: Die Staatsanwaltschaft hat den mutmaßlichen Schützen ermittelt, der vor einem Jahr am Millerntor auf den Hamburger "Hells-Angels"-Boss geschossen hatte.

Auftraggeber und Partnerin sind schon verurteilt

Ein Mann und eine Frau sitzen bereits wegen Mordversuchs im Gefängnis: Der Auftraggeber, ein früheres Mitglied der mit den "Hells Angels" verfeindeten Rockergruppe "Mongols" und dessen Freundin, die den Schützen zum Millerntor gefahren haben soll, waren im Juni verurteilt worden. Nur der Schütze selbst war bislang unbekannt.

Nun hat die Staatsanwaltschaft ihn offenbar ermittelt: Sprecherin Nana Frombach bestätigte, dass ein dringend verdächtiger Mann in Untersuchungshaft sitzt - wo genau, wollte sie aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Der Mann wurde wohl aus Bulgarien nach Deutschland ausgeliefert.

Wird Fall wegen Panne neu aufgerollt?

Und es gibt eine zweite Wende in dem Fall: Wenn der Schütze in Hamburg vor Gericht gestellt wird, wird vermutlich sein Auftraggeber neben ihm auf der Anklagebank sitzen. Der Prozess gegen den früheren Mongol, der im Juni zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, muss wegen eines Formfehlers des Gerichts wohl neu aufgerollt werden. "Wir müssen mit einer Aufhebung des Urteils durch den Bundesgerichtshof rechnen", bestätigte Gerichtssprecher Kai Wantzen. Es handele sich um einen ärgerlichen Fehler, den der Vorsitzende Richter sehr bedauern würde.

Zuerst hatte die "Welt" darüber berichtet. Demnach hatte die Kammer ihre schriftliche Urteilsbegründung einen Tag nach Fristende bei der Geschäftsstelle abgegeben - wegen eines Rechenfehlers. Die Anwälte des Angeklagten hatten Revision eingelegt und die versäumte Frist sowie die Verwertung eines Beweismittels gerügt. Der Bundesgerichtshof prüft die Revision und entscheidet, ob das Urteil aufgehoben und neu verhandelt werden muss.

Opfer ist querschnittgelähmt

Bei der Tat in der Nacht zum 27. August vergangenen Jahres waren auf den "Hells Angel" fünf Schüsse abgegeben worden, als er mit seinem weißen Bentley vor einer Ampel am Millerntor hielt. Der 38-Jährige wurde lebensgefährlich an Kopf und Oberkörper verletzt und ist seitdem querschnittgelähmt.

Der Anschlag war nach Überzeugung des Gerichts ein Racheakt. Gut zwei Jahre zuvor war das Paar Opfer eines ähnlich heimtückischen Überfalls im Stadtteil Schnelsen geworden. Dabei hatten die beiden schwere Schussverletzungen erlitten.

