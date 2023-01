Schüsse auf Rockerboss: Zeugin gibt Falschaussage zu Stand: 24.01.2023 15:23 Uhr Nach den Schüssen auf einen Rockerboss im Jahr 2018 am Hamburger Millerntor muss sich seit Dienstag eine Frau am Landgericht Hamburg wegen Falschaussage verantworten.

Die 28-Jährige gab am Dienstag zu, in einem Prozess gegen den Drahtzieher der Tat falsch ausgesagt zu haben. Ihre Verteidigerin verlas vor Gericht eine Erklärung der Angeklagten: "Ich gebe zu, dass ich in meinen Zeugenaussagen falsch ausgesagt habe." Sie habe erreichen wollen, dass ihr damaliger Verlobter und dessen Vater freigesprochen werden. "Deshalb habe ich behauptet, dass ich die Idee hatte, Rache zu nehmen."

Ihr Lebensgefährte ist in dem Fall bereits rechtskräftig zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Auch sie bekam eine Strafe - nun steht sie aber erneut vor Gericht. Sie hatte während der Hauptverhandlungen zur Attacke in der Nähe der Reeperbahn behauptet, die Schüsse auf den damals 38 Jahre alten Rockerboss der Hells Angels seien ihre Idee gewesen - aus Rache für ein vorheriges Attentat auf sie und ihren Lebensgefährten.

Freund soll die Tat geplant und beauftragt haben

Tatsächlich aber soll ihr Freund die Tat aus dem Gefängnis heraus selbst geplant und beauftragt haben. Das jedenfalls meint die Staatsanwaltschaft. Die Frau war damals bereits zu zwölf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Sie hatte unter anderem das Auto gefahren, aus dem heraus die Schüsse gefallen waren.

Schütze zu Haftstrafe verurteilt

Der Hells-Angels-Boss wurde im August 2018 am Millerntorplatz angeschossen, während er in einem Auto saß. Er wurde mehrmals an Kopf und Oberkörper getroffen und ist seitdem querschnittsgelähmt. Ein Mann hatte die Schüsse gestanden und erklärt, im Auftrag der mit den Hells Angels verfeindeten Rockergruppe Mongols gehandelt zu haben. Er wurde zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

