Schüsse auf Busse im Hamburger Südwesten Stand: 14.09.2021 21:39 Uhr Unbekannte haben offenbar mehrere Schüsse auf zwei Busse in Hamburg-Hausbruch abgegeben. Verletzte gab es nicht.

Der Vorfall spielte sich nach Angaben eines Polizeisprechers am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Neuwiedenthaler Straße und Rehrstieg ab. Es gebe noch keine Hinweise auf Täter oder die Hintergründe. Unklar sei auch, ob eine Schusswaffe oder "ein anderes Gerät" verwendet worden sei.

Im ersten Bus seien an einer Seitenscheibe drei Löcher festgestellt worden, am zweiten eines. Die Scheiben gingen zu Bruch. Nach Angaben der Polizei sollen drei Jugendliche weggelaufen sein. Die Kriminaltechnik werde den Vorfall am Mittwoch untersuchen, sagte der Polizeisprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.09.2021 | 22:00 Uhr