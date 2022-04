Schüsse auf Auto in Wilstorf: Hamburger Polizei ermittelt Stand: 18.04.2022 11:18 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt nach einem mutmaßlichen Raubüberfall im Stadtteil Wilstorf. Dort soll ein Angreifer auf den Wagen eines Autofahrers geschossen haben.

Ein 19-Jähriger saß am späten Abend des Ostersonntags in einem Wagen in der Kanzlerstraße, plötzlich hielt ein anderes Auto neben ihm an. Ein Mann stieg aus und feuerte auf das Auto des jungen Fahrers. Anwohner hörten die Schüsse und alarmierten die Polizei gegen 22.45 Uhr.

Hintergründe unklar

Den Beamten wollte das Opfer nicht viel zu dem Angriff sagen. Die Polizei vermutet, dass sich die beiden Männer kannten. Polizisten haben Patronenhülsen am Tatort und zwei Einschusslöcher im Wagen des 19-Jährigen entdeckt. Die Einsatzkräfte gehen nun von einem Raubüberfall aus. Die Hintergründe sind noch unklar.

