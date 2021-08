Schüsse am Gorch-Fock-Wall: Großeinsatz der Hamburger Polizei Stand: 20.08.2021 13:27 Uhr In Hamburg läuft zurzeit eine Großfahndung der Polizei. Am Gorch-Fock-Wall in der Innenstadt sind am Mittag Schüsse gefallen.

Noch wissen man nicht viel, sagte eine Polizeisprecherin NDR 90,3. Klar ist aber, dass am Gorch-Fock-Wall gegen 11.50 Uhr mehrere Schüsse abgefeuert wurden - offenbar gab es eine Schießerei. Denn danach sprangen laut Zeugenaussagen mehrere Männer in Autos und rasten in verschiedene Richtungen davon.

Die alarmierte Polizei rückte sofort mit schwer bewaffneten Spezialeinheiten an. Mit mehreren Zivilfahrzeugen und Streifenwagen rasten sie zum Einsatzort. Jetzt wird nach den Schützen sucht. Auch ein Hubschrauber der Polizei ist in der Luft. Die Spurensicherung wird am Tatort in den kommenden Stunden ihre Arbeit aufnehmen. Die Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizei noch völlig unklar.

