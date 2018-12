Stand: 21.12.2018 18:34 Uhr

Schüler sollen Unterricht künftig bewerten können

Wenn Schüler ihre Lehrer oder die Schulpolitik kritisieren, sorgt das selten für Freude. Jüngster Beweis dafür: In dieser Woche hatten rund 160 Hamburger Schülersprecher Noten abgegeben. Zum Beispiel zur Ausstattung der Schulen, zum Essen oder dem Stand der Digitalisierung.

Schüler bewerten Schulbehörde kritisch NDR 90,3 - 21.12.2018 17:00 Uhr Autor/in: Andreas Gaertner Hamburger Schüler haben ihren Lehrern und der Schulbehörde ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Künftig sollen sie ihre Bewertung offiziell abgeben können.







3 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Schülerkammer spricht nach der Auswertung von einem "Armutszeugnis". Vor allem die Bewertungen der Punkte "Vertretungsunterricht" und "Vorbereitung aufs Leben" seien besorgniserregend. Hierfür gab es von den Schülern nur die Note drei bis vier.

Schulsenator will Bewertungsplattform schaffen

Die Schulbehörde will das nicht kommentieren. Schulsenator Ties Rabe hat jetzt aber angekündigt, eine Plattform für Schüler-Feedback zu schaffen. "Denn Schüler haben einen messerscharfen Blick für das, was im Unterricht gut läuft, aber auch für das, was besser werden muss. Und diesen Blick brauchen wir", erklärt Rabe.

In der Behörde werde jetzt an der Umsetzung gearbeitet. Die Schüler sollen dann einmal im Jahr, vielleicht sogar einmal im Halbjahr, ihre Bewertung abgeben können. "Als Bilanz des jeweiligen Unterrichtsfaches zum Beispiel. So könnte man sich das vorstellen", meint der Schulsenator weiter.

Nach den Sommerferien sollen sich dann die ersten Schulen freiwillig an einem Pilotversuch beteiligen können.

Weitere Informationen Mehr Hausaufgaben: Rabe verteidigt Forderung Die Forderung von Hamburgs Schulsenator Rabe, Schülern mehr Hausaufgaben aufzugeben, hat viel Kritik hervorgerufen. Im Interview mit NDR 90,3 verteidigte er seine Position. mehr Kommt die flexible Grundschule in Hamburg? Der Vorschlag der Hamburger Elternkammer, die Dauer der Grundschulzeit je nach Fähigkeiten zu variieren, findet Zustimmung. Auch der Präsident der Kultusministerkonferenz lobt die Idee. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.12.2018 | 17:00 Uhr