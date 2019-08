Stand: 29.08.2019 15:35 Uhr

Schüler sollen Lehrer online bewerten

Hamburgs Lehrer sollen besser werden - und dafür Rückmeldungen der eigenen Schüler erhalten. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat am Donnerstag ein Bewertungsportal vorgestellt, bei dem Schüler ihr Feedback zum Unterricht ihrer Lehrer geben können - anonym. Im laufenden Schuljahr könnten bis zu 50 Schulen an dem Projekt "Schülerfeedback" teilnehmen und ihre Schüler regelmäßig um Rückmeldungen bitten, sagte Rabe.

Am 25. September geht's los

Ziel sei es, den Lehrern wertvolle Hinweise zur Optimierung ihres Unterrichts zu geben. "Schülerinnen und Schüler gehören zu den wichtigsten Ratgebern von Lehrkräften, wenn diese ihren Unterricht verbessern wollen. Denn sie sind in jeder Hinsicht die Experten für das Thema Lernen und Unterricht", sagte der Senator. Start für das Projekt ist der 25. September.

56 Fragen stehen zur Auswahl

Spricht mein Lehrer klar und deutlich und drückt er sich gut aus? Wie spannend und abwechslungsreich ist sein Unterricht? Darf ich auch mal etwas Falsches sagen, ohne gleich einen genervten Blick zu bekommen? Das sind drei von insgesamt 56 Fragen, mit denen die Schüler ihren Lehrern künftig Rückmeldung geben können. Die Schulbehörde stellt dafür eine gesicherte Internet-Plattform bereit. Auch eigene Fragen können formuliert werden. Über die Plattform werden auch die zu befragende Klasse, das Fach und die Anzahl der zu befragenden Schüler festgelegt. Diese können dann über ihre eigenen Computer, Handys oder Tablets eine Bewertung auf einer vierstufigen Skala abgeben.

Schüler-Feedback für Lehrer NDR 90,3 - 29.08.2019 15:00 Uhr Hamburger Schüler können bald ihre Lehrer bewerten. Die Schulbehörde startet in diesen Wochen dazu ein Pilotprojekt in 50 Schulen. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nur die Lehrer können die Ergebnisse sehen

Ein Sicherheitssystem sorge dafür, dass die Schüler anonym bleiben, sagte Rabe. Nur die Lehrer selbst können die von der Software aufbereiteten Ergebnisse sehen - und dann selbst entscheiden, ob sie mit anderen Kollegen verglichen werden sollen. Weder Schüler, noch Vorgesetzte oder Schulbehörde hätten darauf Zugriff. "Wir wollen keine Kontrolle oder Überwachung, sondern wir wollen den Lehrkräften bei der Optimierung ihres Unterrichts helfen", betonte Rabe.

Nach der einjährigen Testphase in 50 Schulen sollen in einem Jahr alle Schulen die Möglichkeit haben, bei dem Projekt mitzumachen. Entwickelt wurde das Feedback-Programm von den Behörden in Berlin und Brandenburg, dort würden die Schulen gute Erfahrungen damit machen, so Rabe.

Kritik der Opposition

Kritik an dem Projekt kam von der Opposition in der Bürgerschaft. "Es ist traurig, dass es an unseren Schulen anscheinend an einer kritischen Fehler- und Lernkultur fehlt und nun der aufwendige digitale Umweg genommen werden muss", sagte die Bildungsexpertin der Linken, Sabine Boeddinghaus. Der Pilotversuch gehe nicht weit genug, sagte die Fraktionschefin der FDP, Anna von Treuenfels-Frowein. "Die Schülerbefragung erfolgt nicht flächendeckend, und es werden lediglich vom Lehrer ausgewählte Fragen gestellt." Der Perspektive der Schüler müsse ein höherer Stellenwert gegeben werden.

Das Hamburg Journal war heute in einer Schule und hat mit Lehrern und Schülern über das neue Bewertungs-Projekt geredet. Den Bericht sehen Sie heute Abend um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen.

Weitere Informationen Schüler sollen Unterricht künftig bewerten können Hamburgs Schüler sollen künftig ihre Schule und den Unterricht bewerten können. Das hat Schulsenator Ties Rabe jetzt angekündigt. (21.12.2018) mehr Schulbehörde: AfD-Aktion fördert Denunziantentum Eine Internet-Aktion der Hamburger AfD-Fraktion stößt bei der Schulbehörde und der Lehrergewerkschaft GEW auf Empörung. Kinder werden hier zu Denunzianten gemacht, so die Kritik. (20.09.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.08.2019 | 15:00 Uhr