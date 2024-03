Stand: 14.03.2024 18:48 Uhr Schüler klagen über Atemprobleme - Rettungseinsatz in Othmarschen

Rettungseinsatz an einer Schule in Othmarschen: Etliche Schülerinnen und Schüler haben dort am Donnerstag über Kreislauf-Beschwerden und Atemprobleme geklagt. Die Feuerwehr rückte an und evakuierte vier Klassenzimmer. Anschließend kümmerte sich der Rettungsdienst um 21 Schülerinnen und Schüler und eine Lehrkraft. Die Feuerwehr konnte in den Räumen keine Schadstoffe nachweisen. Die Ursache für die Atemprobleme ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.03.2024 | 17:00 Uhr