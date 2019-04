Stand: 19.04.2019 07:37 Uhr

Schüler demonstrieren auch am Karfreitag

Keine Pause für die Bewegung "Fridays for Future" am Karfreitag: Auch heute wollen Schüler und Studenten für einen besseren Klimaschutz demonstrieren. In Hamburg treffen sie sich am Mittag zu einer Mahnwache am Jungfernstieg.

Demos in 19 deutschen Städten

In 18 weiteren deutschen Städten soll es ebenfalls Kundgebungen geben, zum Beispiel in Berlin, Köln und München. Greta Thunberg, die Initiatorin der Schülerstreiks, wird mit Schülern in Rom demonstrieren. "Ich weiß, dass es ein Feiertag ist, aber weil die Klimakrise nicht in Urlaub geht, werden wir es auch nicht", schrieb sie auf Twitter.

Unter dem Motto "Fridays for Future" gehen seit mehreren Wochen junge Menschen weltweit freitags auf die Straße, anstatt die Schule oder die Universität zu besuchen. Sie fordern eine bessere Klimapolitik. In Hamburg hatten allein in der vergangenen Woche rund 2.000 Schüler und Studenten in der Innenstadt demonstriert.

Was kann ich im Alltag für Klima und Umwelt tun? Technik

energiesparende Geräte kaufen

Standby-Modus bei Geräten ausschalten oder den Stecker ziehen

sparsame LED-Leuchten nutzen

Fairphone nutzen Beim Einkaufen

eigene Tragetasche beim Einkaufen nutzen

unverpackte Produkte kaufen

Mehrwegbecher statt Papierbecher benutzen Zu Hause

"Bitte keine Werbung"-Sticker auf den Briefkasten kleben

beim Kochen den Deckel auf den Topf legen und nicht zu große Platte nutzen

duschen statt baden

Wäsche bei maximal 60 Grad waschen

Recycling(klo-)papier nutzen Unterwegs

Auf Flugreisen wegen des hohen CO2-Ausstoßes möglichst verzichten

Auf Kreuzfahrten wegen des Stickoxid-Ausstoßes möglichst verzichten

Autofahrten - vor allem innnerstädtisch - vermeiden

Car-Sharing nutzen

den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad nutzen Im Garten

Bäume pflanzen

Vogelfutter und Blumen für Bienen auf dem Balkon platzieren

