Stand: 19.04.2022 13:34 Uhr Schüler bei Unfall in Eimsbüttel verletzt

In Eimsbüttel ist ein Schüler bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei wollte der 15-Jährige am Dienstag mit seinem Fahrrad den Langenfelder Damm überqueren. Dabei übersah er offenbar einen Motor-Roller und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrer stürzten - der Junge kam mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. | Sendedatum NDR 90,3: 19.04.2022 14:00

