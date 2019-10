Stand: 26.10.2019 18:52 Uhr

Scholz und Geywitz in Stichwahl um SPD-Vorsitz

Etwa 200 SPD-Mitglieder haben heute im Berliner Willy-Brandt-Haus - der Parteizentrale - die Stimmzettel der Basis zur Wahl des künftigen Vorsitzes ausgezählt. Nun steht das Ergebnis fest: Bundesfinanzminister und Hamburgs Ex-Bürgermeister Olaf Scholz und die Brandenburger Abgeordnete Klara Geywitz kommen in die Stichwahl und treten gegen das Kandidaten-Paar Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an. Scholz und Geywitz kamen in der ersten Runde der Mitgliederbefragung auf 22,68 Prozent der Stimmen, Esken und Walter-Borjans auf 21,04 Prozent.

Sechs Kandidaten-Paare

Drittplatzierte wurden Christina Kampmann und Michael Roth mit 16,28 Prozent. Nina Scheer und Karl Lauterbach erreichten 14,63 Prozent, Petra Köpping und Boris Pistorius 14,61 Prozent. Auf dem letzten Platz landeten Gesine Schwan und Ralf Stegner mit 9,63 Prozent. Insgesamt waren seit 14. Oktober mehr als 425.000 SPD-Mitglieder aufgerufen, online oder per Brief ihre Stimme für eines der sechs Kandidatenduos abzugeben.

Die Stichwahl wird Mitte November starten. Die endgültige Entscheidung über die neue SPD-Spitze müssen die Delegierten eines Bundesparteitags in Berlin (6. bis 8. Dezember) bestätigen.

Kahrs gratuliert Scholz und Geywitz

Direkt nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses gratulierten die ersten Genossen den Gewinnern: Der SPD-Bundestagsabgeordnete für Hamburg-Mitte, Johannes Kahrs, bezeichnete das Ergebnis als "traumschön" und twitterte, er hoffe auf den Sieg von Scholz und Geywitz in der Stichwahl.

Bundesweite Regionalkonferenzen

Videos 05:04 Hamburg Journal SPD Regionalkonferenz auf Kampnagel Hamburg Journal Die SPD-Teams für den Parteivorsitz präsentieren sich den SPD-Mitgliedern auf Kampnagel. Zu den Favoriten zählt das Tandem Olaf Scholz und Klara Geywitz. Video (05:04 min)

In den vergangenen Wochen hatten sich die Bewerber-Teams bei insgesamt 23 Regionalkonferenzen in ganz Deutschland präsentiert. Auch nach Hamburg kamen sie am 18. September.

Bei der Veranstaltung warb Scholz für Geywitz und sich, indem er auf die Erfolge der Hamburger SPD in den vergangenen Jahren verwies. Vor zehn Jahren hätten auch die Sozialdemokraten in der Hansestadt auf schwierigem Posten gestanden, es dann aber doch durch Geschlossenheit zur absoluten Mehrheit in der Bürgerschaft gebracht. Bereits im August hatte der Hamburger SPD-Vorstand die Unterstützung der Bewerbung von Scholz und Geywitz beschlossen.

