Schönheitskur für Lego-Modell der "Queen Mary 2" Stand: 21.06.2024 09:06 Uhr Vor 16 Jahren ist die "Queen Mary 2" in rund 1.200 Arbeitsstunden aus 780.000 Legosteinen entstanden. Jetzt wird der Nachbau des imposanten Kreuzfahrtschiffs der Cunard Line im Maritimen Museum wieder hübsch gemacht.

Zwei Lego-Baumeister aus den Niederlanden werden bis zum 24. Juni die "Königin der Meere" wieder flott machen, wie das Museum mitteilte. Um die Elektronik unter Deck zu erneuern, werde der Oberbau komplett abgenommen und in den Bauch des Schiffsmodells geguckt. Kleine Überraschungen an Bord sollen ebenfalls neu installiert werden.

"Queen Mary 2" Stammgast im Hamburger Hafen

Die echte "Queen Mary 2" ist seit dem 19. Juli 2004 ein fester Bestandteil der Kreuzfahrtliste des Hamburger Hafens. Das 345 Meter lange Kreuzfahrtschiff mit dem charakteristischen Rumpf wird Hamburg in diesem Jahr noch am 6. und am 14. August anlaufen, sowie abschließend am 15. Oktober.

