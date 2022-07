Stand: 07.07.2022 15:08 Uhr Schnelsen: Mann mit Softair-Waffe löst Polizeieinsatz aus

Ein Mann mit einer Softair-Waffe hat einen größeren Polizeieinsatz in Schnelsen ausgelöst. Passanten hatten ihn am Donnerstagmorgen in der Straße Am Dänenstein gesehen. Schwer bewaffnete Polizistinnen und Polizisten durchsuchten daraufhin eine Wohnanlage in der Nähe. Dort fanden sie den Gesuchten und die Softair-Pistole. Weil der Mann psychisch auffällig war, untersucht ihn jetzt ein Amtsarzt. | Sendedatum NDR 90,3: 07.07.2022 15:00

