Stand: 05.07.2020 08:16 Uhr - NDR 90,3

Schnelsen: Großbrand in Lagerhalle für Tierbedarf

Die Hamburger Feuerwehr hat am Sonntag bis in die frühen Morgenstunden einen Großbrand in einer Lagerhalle für Kleintierbedarf in Hamburg-Schnelsen bekämpft. Aufgrund des hohen Gebäudeschadens, der durch die starke Hitzentwicklung entstanden sei, bestehe akute Einsturzgefahr, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Es sei davon auszugehen, dass sich die Nachlöscharbeiten bis zum Vormittag hinzögen.

Lagerhalle für Tierbedarf in Flammen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.07.2020 08:00 Uhr Weil eine Lagerhalle für Tierbedarf und ein Geschäft brannten, war die Feuerwehr mit 75 Einsatzkräften in Hamburg-Schnelsen vor Ort.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Notruf um kurz nach 23 Uhr

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren die Einsatzkräfte am Samstagabend um 23:15 Uhr wegen eines brennenden Containers auf der Rückseite einer Lagerhalle alarmiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die rund 200 Quadratmeter große Halle in voller Ausdehnung gebrannt. Auch ein angrenzendes Verwaltungsgebäude war von den Flammen bedroht, wie Dennis Diekmann von der Feuerwehr Hamburg sagte. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 75 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer eindämmen. Eine Anwohnerin kam mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch unklar. Auch zur möglichen Brandursache konnte die Hamburger Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben machen.

Brand in Lagerhalle NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.07.2020 08:00 Uhr Autor/in: Wedel, Thomas In einer Lagerhalle in Hamburg ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war laut eigenen Angaben mit 75 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer eindämmen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.07.2020 | 08:00 Uhr