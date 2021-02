Schnee und glatte Straßen in Hamburg Stand: 16.02.2021 06:54 Uhr Nach starken Schneefällen ist der Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung erneut im Großeinsatz. Am Montagabend kam es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr.

Auch wenn der komplette Winterdienst seit 1.30 Uhr unterwegs ist - auf zahlreichen Straßen in Hamburg liegt noch eine Schneedecke. Es kam auch zu Unfällen, beispielsweise am Übergang der A1 auf die A255, die Unfallstelle ist inzwischen aber wieder geräumt. Auf den Straßen ist es ansonsten noch verhältnismäßig ruhig.. Durch den Neuschnee hatten sich am Montagabend mehrere Lastwagen auf der A1 in Moorfleet, sowie auf der A23 und der A7 festgefahren.

Hauptbahnhof zeitweise gesperrt

Videos 1 Min Schnee in Hamburg: Glatte Straßen drohen Wegen des starken Schneefalls in Hamburg am Montag kann es auf den Straßen richtig glatt werden. 1 Min

Besonders betroffen war erneut der Zugverkehr: Der Hauptbahnhof musste am Montagabend sogar zeitweise gesperrt werden. Am Morgen kann es noch zu Verspätungen im Regionalverkehr kommen, ansonsten rollen die Züge wieder. Die S-Bahnen fahren seit 22 Uhr wieder nach Plan.

Der Flughafen in Fuhlsbüttel war zwar die ganze Zeit geöffnet, am Abend wichen drei Maschinen aber auf andere Flughäfen aus, als es besonders kräftig schneite.

Am Vormittag soll sich die Lage mit einsetzendem Tauwetter entspannen.

AUDIO: Schnee behindert Verkehr in Hamburg (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.02.2021 | 07:00 Uhr