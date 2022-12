Stand: 08.12.2022 14:23 Uhr Schnee in Hamburg: Streuwagen der Stadtreinigung im Einsatz

Am Donnerstag hat Schneefall in Hamburg die Stadtreinigung beschäftigt. Rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standen bereit, um die Straßen und Gehwege von Schnee und Eis zu befreien. Rund 90 Streuwagen waren in Hamburg unterwegs, um Salz auf den Straßen zu verteilen. Die Lager mit Streugut sind laut Stadtreinigung voll.

