Schmidt-Kindertheater nicht nur in der Weinachtszeit

Schmidt-Kindertheater soll es künftig in Hamburg ganzjährig geben. 66.000 Gäste hätten im Herbst und Winter 2022 die Kindertheater-Vorstellungen im Schmidt Theater und Schmidts Tivoli am Spielbudenplatz besucht, teilten die Theatermacher am Dienstag mit. Das sei Grund genug, 2023 "eine ordentliche Schippe draufzulegen". So bringe das Schmidt in diesem Jahr erstmals auch außerhalb der Weihnachtszeit Familienunterhaltung auf die Reeperbahn. "Der kleine Störtebeker" werde ab 29. April wieder im Schmidt Theater zu sehen sein. Ab 6. Oktober komme dann "Der achtsame Tiger" zurück auf die Tivoli-Bühne.

