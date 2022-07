Schlagermove zieht wieder durch Hamburg Stand: 02.07.2022 17:45 Uhr Das bunte Schlager-Spektakel ist zurück: Wie die meisten Veranstaltungen musste auch der Hamburger Schlagermove wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun gibt es nach zwei Jahren Abstinenz das Revival.

Auf dem Heiligengeistfeld ging die Schlagerparty schon am Freitagabend los. Im großen Partyzelt wurden beliebte Kult- und Party-Schlager aller Zeiten gespielt. Der große Umzug findet aber heute statt. Zehntausende Schlagerfans versammelten sich am Nachmittag rund um die Reeprbahn - in Schlaghose, knallbuntem Flowerpower-Dress und mit bunter Perücke.

Konvoi mit fast 50 Trucks

Insgesamt 47 Musiktrucks bilden in diesem Jahr die Karawane. Sie starten am Heiligengeistfeld, wo sie zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr wieder ankommen sollen. Die Strecke führt über die Helgoländer Allee zu den Landungsbrücken, am Hafen entlang zum Fischmarkt und dann über die Reeperbahn zurück. Im Anschluss findet auf dem Partyareal dann die sogenannte Aftermove-Party statt.

Umfangreiche Straßensperrungen

Für den Schlagermove werden einige Straßen für den Verkehr gesperrt. Die Glacischaussee ist bis Sonntagmorgen um 7 Uhr dicht. Sonnabendmittag wurden umfangreiche Straßensperrungen für den großen Umzug eingerichtet. Für Anwohnerinnen und Anwohner soll es Möglichkeiten geben, den Stadtteil zu verlassen.

Durchfahrten für Anwohnende im Überblick

Hein-Köllisch-Platz: Er wird bis ca. 22 Uhr geöffnet, sodass eine Ein- und Ausfahrt während der Veranstaltung für Anwohnende möglich ist.

Bernhard-Nocht-Straße: Die Durchfahrt (Ecke Antonistraße + Pinnasberg) wird in Höhe der Hausnummer 10 durch Herausnahme der Poller ermöglicht. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Seewartenstraße (Kersten-Miles-Brücke). Alternativ kann auch die Ein- und Ausfahrt über die Hamburger Hochstraße erfolgen.

Bereits 23. Ausgabe des Schlagermove

Die Kultveranstaltung gibt es seit 1997. Bei der 23. Ausgabe des Schlagermove im Sommer 2019 zählten die Veranstalter eigenen Angaben zufolge rund 350.000 Besucher in Hamburg.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.07.2022 | 19:30 Uhr