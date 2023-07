Schlagermove 2023 in Hamburg: Großer Umzug am Sonnabend Stand: 07.07.2023 07:39 Uhr Der Schlagermove lockt am Wochenende wieder Tausende Feierlustige nach Hamburg. Im Stadtteil St. Pauli werden für den großen Umzug am Sonnabend zahlreiche Straßen gesperrt.

Betroffen ist eine rund drei Kilometer lange Rundstrecke. 47 bunt geschmückte Trucks starten am Sonnabend um 15 Uhr auf dem Heiligengeistfeld und fahren dann über die Helgoländer Allee, an den Landungsbrücken vorbei, über die St. Pauli Hafenstraße und den Pepermölenbek auf die Reeperbahn. Zwischen 20 und 20.30 Uhr wird der letzte Truck auf dem Heiligengeistfeld zurückerwartet. Danach beginnen die Aftermove-Partys.

25. Schlagermove: Erste Partys am Freitagabend

Der 25. Schlagermove wird bereits am Freitagabend mit Partys eingeläutet. Das Heiligengeistfeld und die Glacischaussee sind deshalb von Freitagabend bis Sonntagmorgen gesperrt. Die Straßen, auf denen der Umzug stattfindet, und viele angrenzende Straßen sind von Sonnabendmittag bis zum späten Abend gesperrt. Die Reeperbahn soll bis zum frühen Sonntagmorgen gesperrt bleiben. Besucherinnen und Besuchern wird dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Möglichkeiten für Anwohner

Nach Angaben des Veranstalters sollen für Anwohnerinnen und Anwohner zwei Möglichkeiten geschaffen werden, um während der Veranstaltung den Stadtteil verlassen zu können: Der Hein-Köllisch-Platz soll am Sonnabend in der Zeit von 14 Uhr bis etwa 22 Uhr für die Ein- und Ausfahrt geöffnet sein. Die Durchfahrt Bernhard-Nocht-Straße in Höhe der Antonistraße soll durch Herausnahme der Poller geöffnet und zur Durchfahrt freigegeben werden. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Seewartenstraße (Kersten-Miles-Brücke). Alternativ kann auch die Ein- und Ausfahrt über die Hamburger Hochstraße erfolgen.

Schlagerstar Michael Holm dabei

Beim großen Umzug am Sonnabendnachmittag werden Schlager-Hits wie "Michaela" und "Fiesta Mexicana" von den rollenden Discos schallen. Stargast bei der Aftermove-Party ist Michael Holm ("Mendocino", "Tränen lügen nicht").

Angesichts der erwarteten hohen Temperaturen appellierte Schlagermove-Organisator Axel Annink im Vorfeld an die Besucherinnen und Besucher, ausreichend Wasser zu trinken. "Alkohol ist nicht immer der beste Durstlöscher", betonte er.

Schlagermove gibt es seit 1997

Die Kultveranstaltung gibt es seit 1997. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter eigenen Angaben zufolge rund 400.000 Besucherinnen und Besucher in Hamburg. Sie feierten ausgelassen, viele von ihnen waren bunt verkleidet und mit Perücken ausgestattet.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.07.2023 | 19:30 Uhr