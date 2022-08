Schlafende Obdachlose überrollt und schwer verletzt Stand: 02.08.2022 16:11 Uhr Bei einem Autounfall in Hamburg-Harburg ist eine 59 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die schlafende Obdachlose offenbar übersehen und überfahren.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 67 Jahre alte Arzt am Dienstagmorgen von der Straße Am Soldatenfriedhof in eine Tiefgarage fahren. Der Mann übersah dabei offenbar die vor dem Tor schlafende 59-Jährige und überrollte sie mit seinem Kombi. Der Wagen schleifte die Obdachlose mehrere Meter über die Garageneinfahrt.

Erst als der Fahrer Schreie hörte, stoppte er den Wagen und rief die Polizei. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletztungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Notoperation ins Krankenhaus. Die Verletzte schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Beamte des Verkehrsunfalldienstes klären nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

AUDIO: Arzt überrollt Obdachlose in Harburg (1 Min)

