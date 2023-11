Stand: 21.11.2023 07:33 Uhr Schlägerei in der Billstraße: Zwei Männer verletzt

In Rothenburgsort hat es am Montagabend einen Polizeieinsatz wegen einer Schlägerei gegeben. Mehrere Männer waren in ein Geschäftslager in der Billstraße eingedrungen. Dabei verletzten sie zwei andere Männer, einer von ihnen musste ins Krankenhaus. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Die Täter konnten fliehen.

