Schlägerei in Jugendheim in Alsterdorf

Im Kinder - und Jugendheim in der Feuerbergstraße in Alsterdorf hat es am Dienatag offenbar eine Schlägerei unter mehreren Jugendlichen gegeben. Nach Angaben der Polizei sind zwei Teenager durch Steinwürfe verletzt worden. Auslöser der Keilerei war möglicherweise ein Handy-Diebstahl. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht und wird von der Polizei mit mehreren Streifenwagen gesucht.

