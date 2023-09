Stand: 07.09.2023 06:35 Uhr Schlägerei in Jenfeld

In Jenfeld ist am Mittwochabend eine Gruppe von Männern auf einen anderen Mann losgegangen. Tatort war ein ehemaliger Supermarkt in der Barsbütteler Straße. Das Opfer wurde nur leicht verletzt und wollte sich nicht vom Rettungsdienst helfen lassen, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

