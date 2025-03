Stand: 08.03.2025 12:02 Uhr Schlägerei bei Gartenparty in Rahlstedt: Polizei greift ein

In Rahlstedt ist eine Gartenparty eskaliert. Laut Polizei gerieten am Freitagabend am Tonndorfer Weg etwa zehn Männer und Frauen in eine handfeste Auseinandersetzung. Die Beamtinnen und Beamten mussten Pfefferspray einsetzen, um die Schlägerei zu beenden. Die Beteiligten im Alter von 19 bis 59 Jahren sollen alkoholisiert gewesen sein. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht, vier weitere kamen in Gewahrsam. Ein Polizist verletzte sich bei dem Einsatz leicht am Handgelenk. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.03.2025 | 12:00 Uhr