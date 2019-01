Stand: 03.01.2019 20:18 Uhr

Schilleroper: Eigentümerin wehrt sich

Der Streit um den Erhalt der maroden Schiller-Oper auf St. Pauli geht weiter: Jetzt wehrt sich die Eigentümerin gegen die Vorwürfe der Kulturbehörde. Die hatte zuletzt mit einer Zwangsreparatur des Gebäudedaches gedroht, damit der denkmalgeschützte Teil der Schiller-Oper nicht weiter zerfällt.

Besitzerin beruft sich auf Gutachten

Schriftlich widerspricht die Schilleroper GmbH dem Senat. Dabei geht es insbesondere darum, dass das Dach des charakteristischen Rundbaus umgehend abgedichtet werden müsse, damit das historische Stahlgerüst Schilleroper nicht vollends verfällt. Diese vom Denkmalschutz geforderten Zwangsmaßnahmen stünden aber im Widerspruch zu einem Gutachten, dass die Baubehörde selbst in Auftrag gegeben habe, so die Eigentümerin der Schilleroper. Die Originalsubstanz von 1891 sei zudem in großen Teilen bereits vor Jahrzehntenabhanden gekommen ist.

Videos 02:14 Hamburg Journal Schiller-Oper: Stadt droht mit Zwangssanierung Hamburg Journal Mit einer Sicherungsverfügung will die Kulturbehörde die Besitzerin auffordern, unter anderem das Dach der denkmalgeschützten Schiller-Oper reparieren zu lassen. Video (02:14 min)

Es soll einen neuen Ortstermin geben

Die Schilleroper GmbH erklärt außerdem, man habe in der Vergangenheit keinerlei Gesprächstermine mit der Verwaltung platzen lassen. Aus der Kulturbehörde heißt es dazu, dass es nun kurzfristig noch einmal einen Orttermin an der Schilleroper geben soll - mit allen Beteiligten. Und dabei solle geklärt werden, was genau bei der Schilleroper schnellstmöglich repariert werden müsse, so ein Behördensprecher.

Die Schiller-Oper in den 1920er-Jahren und heute:

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.01.2019 | 05:30 Uhr