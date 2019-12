Stand: 10.12.2019 10:44 Uhr

Schiller-Oper: Endgültige Frist für Eigentümerin

Vorhang auf für den nächsten Akt im Drama um die Schiller-Oper in St.Pauli: Das Denkmalschutzamt hat der Eigentümerin jetzt eine endgültige Frist für den Erhalt der geschützten Stahlkonstruktion gesetzt.

Sicherungsmaßnahmen angeordnet

Eine sogenannte Anordnung von Sicherungsmaßnahmen ist der Eigentümerin zugestellt worden. Darin ist genau aufgeführt, was getan werden muss, damit das Denkmal Schilleroper nicht noch weiter verfällt. Sollte für die nötigen Bauarbeiten nicht bis Ende Februar ein Antrag bei den Behörden vorliegen, springt das Denkmalschutzamt ein und stellt der Eigentümerin die Kosten in Rechnung.

Schiller-Oper: Stahlgerüst muss erhalten bleiben NDR 90,3 - 10.12.2019 12:00 Uhr Autor/in: Reinig, Frauke Der Eigentümerin ist eine Anordnung von Sicherungsmaßnahmen zugestellt worden. Darin ist genau aufgeführt, was getan werden muss, damit die Schiller-Oper nicht noch weiter verfällt, berichtet Frauke Reinig.







Stahlgerüst muss erhalten bleiben

Die Eigentümerin hat das Grundstück in bester Lage im Jahr 2014 gekauft und will dort Wohn- und Arbeitsraum schaffen, allerdings ohne die denkmalgeschützte Struktur zu erhalten. Ein Gerichtentscheid, viele Gutachten, Widersprüche und Gegengutachten später stellt die Stadt jetzt aber endgültig klar: Das alte Stahlgerüst des ehemaligen Winterzirkus muss erhalten werden.

Viele Ideen für die zukünftige Nutzung

Eine Diskussionsveranstaltung der Bürgerinitiative "Rettet die Schiller-Oper" in der Patriotischen Gesellschaft hat am Montag gezeigt: Ideen für die künftige Nutzung der Schilleroper gibt es in Hamburg mehr als genug. Wie es tatsächlich mir dem Gebäude weitergeht, bleibt aber unklar.

Die Schiller-Oper in den 1920er-Jahren und heute:

